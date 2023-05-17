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На получение статуса кандаса подали заявки около тысячи казахов из Туркменистана

Автор:  
Арайлым Мұрат
17 Мая 2023, 20:24
На получение статуса кандаса подали заявки около тысячи казахов из Туркменистана Фото: пресс-служба НАО «Фонд Отандастар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около тысячи казахов, проживающих в Туркменистане, подали заявки на получение статуса кандаса. Об этом заявил президент НАО «Фонд Отандастар» Абзал Сапарбекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, по вопросам переселения казахов на север, Фонд «Отандастар» вместе с Министерством иностранных дел работает по принципу «одного окна». В этой связи проводится ряд мероприятий, связанных с казахами, проживающими в Туркменистане. Тут есть ряд вопросов, в том числе касательно того, чтобы помочь им переехать в северный регион. Многие хотят жить в Западно-Казахстанской области, не хотят переезжать на север. Если Министерство труда, Министерство внутренних дел занимаются вопросами касательно их документов, вопросами касательно оказания материальной помощи, обеспечения их работой, жильем – этими вопросами занимаются местные исполнительные органы», - отметил на брифинге Абзал Сапарбекулы.

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По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о присвоении статуса кандаса около тысячи казахам, проживающим в Туркменистане.

«На сегодняшний день статус кандаса можно получить, находясь за рубежом. Помимо Туркменистана, планируем помочь переехать в Казахстан 185 семьям из Монголии. С начала года оттуда в нашу страну переехали 15 семей. Планируется их разместить в северных регионах», - добавил Абзал Сапарбекулы.


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