На полтора миллиона тенге обманули жителя Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенник пообещал жителю Актау дешевую машину и водительские права, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Как сообщили в полиции, заявление поступило от местного жителя. По его словам, некий мужчина обещал ему помочь приобрести дешевую машину и получить водительское удостоверение. Общий ущерб составил 1 541 000 тенге.

Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого и задержали его.

Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (Мошенничество). Наказание предусматривает штраф в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.



