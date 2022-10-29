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      Мангистауская область

    На полтора миллиона тенге обманули жителя Актау

    29 Октября 2022, 16:33

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенник пообещал жителю Актау дешевую машину и водительские права, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Как сообщили в полиции, заявление поступило от местного жителя. По его словам, некий мужчина обещал ему помочь приобрести дешевую машину и получить водительское удостоверение. Общий ущерб составил 1 541 000 тенге.

    Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого и задержали его.
    Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (Мошенничество). Наказание предусматривает штраф в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
    Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мангистауская область Мошенничество
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