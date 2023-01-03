Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-1-3℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    На поиски пропавшей семьи в Алматинской области отправилась вторая группа спасателей

    3 Января 2023, 17:47

    КОНАЕВ.К АЗИНФОРМ - На поиски пропавшей семьи в Алматинской области в 17:00 выехала 2-я группа республиканского оперативно-спасательного отряда для расширения зоны поиска. Задействованы снегоходы-болотоходы МАРШ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    Напомним, 3 января в 08:00 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок).

    Они 2 января на двух легковых автомашинах выехали из города Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой.

    Поиски потерявшихся людей проводятся силами департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и районного отдела полиции. В поисках задействован дрон.
    Алматинская область Происшествия МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чай с горячими лепешками раздают застрявшим на трассе водителям полицейские Жамбылской области
    Ураган и снегопад в Туркестанской области: во многих селах восстановлено электричество
    Около 30 дорог в восьми областях Казахстана закрыты из-за непогоды
    Рыбаков и водителей большегрузов спасли в Костанайской области
    Популярное
    1 Асхат Оралов назначен министром культуры и спорта РК
    2 Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК
    3 Азамат Ескараев назначен министром юстиции РК
    4 Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК
    5 Алихан Смаилов представил коллективам пяти министерств новых руководителей
    Новости партнеров