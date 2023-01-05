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    На погоду в СКО влияет Атлантический циклон – синоптики

    5 Января 2023, 03:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Территория Северо-Казахстанской области находится под влиянием Атлантического циклона. Связанные с ним атмосферные фронты принесли в регион непогоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что 3-го января скорость ветра по области составляла от 15 до 26 метров в секунду. Низовая метель – местами 500 метров. За сутки выпало от 0,2 до 7,2 мм осадков. Начальник отдела метеопрогнозов Гульзат Газизова отметила, что количество осадков – в пределах нормы.

    «5-го января ночью на большей части области ожидается снег, днем – на западе и юго-западе региона. Низовая метель – в юго-западной части области. Туман прогнозируется на западе и востоке. Температура воздуха ночью составит 12-17 мороза, днем – минус 7-12 градусов», - сообщила Г.Газизова.

    6-го января ожидается ночью уже до минус 15-20, на севере региона – 25 мороза. Днем – 12-17 мороза. При этом ночью на севере и востоке региона сохранится снежная погода.

    7-го января на большей части области прогнозируется снег и метель. Днем на юге региона – гололед. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы – до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 12-17 мороза, днем – 0 – минус 5 градусов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Погода
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