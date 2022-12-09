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    На побережье Каспийского моря вновь загорелся тростник

    9 Декабря 2022, 10:52

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на побережье Каспийского моря вновь загорелись тростниковые заросли. Как сообщалось, заросли горели долгое время осенью. Потушить пожар удалось только после привлечения вертолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по ЧС региона, камыш загорелся на территории Государственного природного резервата «Ак Жайык» вдоль побережья Каспийского моря, в 30 километрах от поселка Дамба.

    В связи с заболоченностью местности техника в этих местах пройти не может. Сотрудники ДЧС Атырауской области - 11 человек и 2 единицы техники, совместно с сотрудниками природного резервата «Ак Жайык» контролируют ситуацию. Направление ветра - в сторону Каспийского моря. Угрозы для населенных пунктов нет.


    Кадр из видео

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео МЧС Пожар
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