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    На побережье Каспия выгорело 1500 гектаров тростника

    15 Декабря 2022, 15:52

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области на побережье Каспийского моря продолжается борьба с пожаром в тростниковых зарослях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырауской области сотрудники департамента по ЧС региона седьмые сутки ведут борьбу с огнем в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря.

    «Тушение возгорания в густых зарослях камыша высотой 2-2,5 метров затруднялось сильно заболоченной местностью. Отсутствует проезд для пожарной автотехники к очагам загорания, поэтому тушение производится с помощью хлопушек. По космоснимкам АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» ориентировочная площадь выгоревшей территории составляет более 1500 га. С 9 по 15 декабря 2022 года силами ДЧС Атырауской области совместно с сотрудниками ГПР «Ак Жайык» удалось ликвидировать более 40 га загорания», - сообщили в пресс -службе ДЧС региона.

    На сегодняшний день происходит тление камыша предварительно на площади 3 га.

    В ликвидации пожара задействованы 16 человек и одна единица техники ДЧС Атырауской области, 12 человек и три единицы техники ГПР «Ак Жайык».

    «Угрозы для населенных пунктов нет. Проводится ежедневный мониторинг пожарной обстановки», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС области.

    Фото: ДЧС Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар Каспийское море Атырау
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