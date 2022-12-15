На побережье Каспия выгорело 1500 гектаров тростника

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области на побережье Каспийского моря продолжается борьба с пожаром в тростниковых зарослях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области сотрудники департамента по ЧС региона седьмые сутки ведут борьбу с огнем в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря.

«Тушение возгорания в густых зарослях камыша высотой 2-2,5 метров затруднялось сильно заболоченной местностью. Отсутствует проезд для пожарной автотехники к очагам загорания, поэтому тушение производится с помощью хлопушек. По космоснимкам АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» ориентировочная площадь выгоревшей территории составляет более 1500 га. С 9 по 15 декабря 2022 года силами ДЧС Атырауской области совместно с сотрудниками ГПР «Ак Жайык» удалось ликвидировать более 40 га загорания», - сообщили в пресс -службе ДЧС региона.

На сегодняшний день происходит тление камыша предварительно на площади 3 га.

В ликвидации пожара задействованы 16 человек и одна единица техники ДЧС Атырауской области, 12 человек и три единицы техники ГПР «Ак Жайык».

«Угрозы для населенных пунктов нет. Проводится ежедневный мониторинг пожарной обстановки», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС области.

Фото: ДЧС Атырауской области

