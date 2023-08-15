На побережье Каспия собрали 80 мешков мусора

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Уборку территории Солдатского пляжа провели члены общественных фондов совместно с местными жителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Организаторами субботника выступили фонд «Мы люди - мы вместе!» и волонтерское движение Lider.kz. 40 человек очистили почти всю набережную Солдатского пляжа и собрали в итоге 80 мешков мусора.

Отдыхающие оставляют после себя горы мусора, в частности, это пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, кожура от арбузов и многое другое.

«Ситуация очень плачевная. Мы считаем, что у людей должна прийти осознанность. Если нет, то стоит привлекать полицейских», - говорят волонтеры Lider.kz.

О следующем субботнике будет сообщено заранее.