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    На побережье Каспия собрали 80 мешков мусора

    15 Августа 2023, 08:12

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Уборку территории Солдатского пляжа провели члены общественных фондов совместно с местными жителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Организаторами субботника выступили фонд «Мы люди - мы вместе!» и волонтерское движение Lider.kz. 40 человек очистили почти всю набережную Солдатского пляжа и собрали в итоге 80 мешков мусора.

    Отдыхающие оставляют после себя горы мусора, в частности, это пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, кожура от арбузов и многое другое.

    «Ситуация очень плачевная. Мы считаем, что у людей должна прийти осознанность. Если нет, то стоит привлекать полицейских», - говорят волонтеры Lider.kz.

    О следующем субботнике будет сообщено заранее.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Экология Волонтёрство Каспийское море Актау
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