На площадке Nur Otan обсудили проблемы загрязнения и пересыхания рек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы загрязнения и пересыхания рек, факты незаконных строений на руслах, ухудшение водоснабжения населенных пунктов обсудили на заседании Экологического совета партии «Nur Otan». Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы, на партийной площадке был рассмотрен список из 200 проблемных вопросов, составленный региональными экологическими советами «Nur Otan». Для их системного решения по итогам заседания был утвержден Реестр экологических проблем национального и регионального уровней.

Так, по словам члена Совета, депутата Мажилиса Дюсенбая Турганова, на сегодня сложная ситуация - в Атырауской области. В основном регион обеспечивается водой за счет реки Жайык и малых рек Уил, Сагиз и Жем.

«Уменьшение объемов воды в этих водотоках приводит к истощению подземных источников, ухудшению водоснабжения населенных пунктов, опустыниванию лиманных сенокосов и пастбищ. То есть существенно влияет на экологию и сельскохозяйственное производство западного региона с населением более 2 млн. человек», - подчеркнул он.

Ухудшение мест выпаса скота и сенокоса вследствие дефицита воды и засухи уже привело к потерям скота. Так, в Мангистауской области в 2020 году зафиксировано 4883 случая падежа скота, в этом году по итогам первого квартала – 1332. Это только зарегистрированные данные. Аналогичная ситуация может возникнуть и в Атырауской области.

«Из-за дефицита кормов и источников водопоя сельские жители уже вынуждены избавляться от домашнего скота. Большую обеспокоенность вызывает состояние реки Жайык. В её бассейне построены 12 крупных водохранилищ объемом более 10 млн. кубометров и около 80 гидроузлов с капитальными сооружениями. Около 3100 земляных плотин были возведены бессистемно на всех малых реках бассейна, нанося непоправимый ущерб водности Жайыка», - отметил Дюсенбай Турганов.

Наряду с этим промышленные предприятия вдоль бассейна загрязняют воду нефтепродуктами, соединениями тяжелых металлов и хлорорганическими пестицидами, а люди – мусором и отходами жизнедеятельности.

По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, анализ динамики стока реки Жайык показывает, что с каждым годом усиливается тенденция его сокращения с соответствующими негативными последствиями, как для экономики западного региона, так и для экологии в нижнем течении реки и северной части Каспия. С 2006 года подряд повторяются низкие уровни воды в реке Жайык, как в паводковые, так и в меженные периоды.

В свою очередь представители Экологического совета считают, что в вопросах охраны водотоков профильные ведомства заняли инертную позицию, о чем свидетельствует невключение реки Жайык в список водных объектов особого государственного значения. И это несмотря на то, что она является основным источником живительной влаги для целого региона.

Также наблюдается крайне минимальный сток и на других реках региона, таких как Жем, Ойыл и Сагиз. Одна из главных причин – самовольно построенные дамбы и плотины на территории Актюбинской области. Как отметил Дюсенбай Турганов, в результате визуального осмотра на территории Мугалжарского, Кобдинского, Темирского и Уилского районов Актюбинской области в верховьях и бассейнах реки Уил выявлено 57 гидротехнических сооружений различных форм: 8 – республиканской собственности, 3 – коммунальной, а также 34 бесхозные плотины.

В этой связи акимату Актюбинской области было рекомендовано провести очистку родников и демонтировать все незаконные гидротехнические сооружения.

По словам замакима Актюбинской области Жаксыгали Иманкулова, на сегодня данные работы начаты и в целом в регионе проводится детальный анализ экологической ситуации. В частности, открытым остается вопрос очистки реки Илек от шестивалентного хрома.

В ходе заседания председатель Совета, депутат Мажилиса Елдос Абаканов обратил внимание на нехватку кадров в отрасли, подчеркнув, что зачастую на три области работает один инспектор.

По итогам заседания был озвучен ряд рекомендаций, среди которых вопрос включения реки Жайык в число водных объектов особого государственного значения и разработка регионального плана по хозяйственно-питьевому водоснабжению Атырауской области. Кроме того, местные власти должны исполнить предписание Генеральной прокуратуры по ликвидации незаконно построенных дамб и принять меры по дальнейшему наведению порядка в учете и строительстве плотин и водохранилищ.



