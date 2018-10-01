На площадке МФЦА открыли представительство Государственного банка развития Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке Международного финансового центра «Астана» открылось представительство Государственного банка развития Китая (ГБРК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ГБРК, являясь финансовым институтом развития Правительства КНР, всегда уделял особое внимание Казахстану как одной из важнейших стран международного сотрудничества. В 2005 году ГБРК официально направил в Казахстан рабочую группу, а в 2006 году ГБРК осуществил финансовую поддержку первому самостоятельно спроектированному проекту большой гидроэлектростанции - Мойнакской ГЭС, открывая занавес двустороннего сотрудничества», - отметил в ходе церемонии открытия вице-президент Государственного банка развития Китая Лю Цзин.





Он также сообщил, что за13 лет ГБРК при поддержке Правительства Казахстана и Посольства КНР в РК построило «глубокое дружественное взаимодействие» с Министерством по инвестициям и развитию РК, Фондом Национального благосостояния «Самрук-Казына», Банком развития Казахстана, компанией «Казминералс», а также другими правительственными органами, финансовыми организациями и предприятиями.

«За период до конца июня текущего года ГБРК осуществил финансовую поддержку 32 проектов в Казахстане. Сумма кредитного обязательства составила 33,5 млрд долларов США. Было подписано контрактов на сумму 28 млрд долларов США», - добавил Лю Цзин.

В свою очередь управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов отметил, что ГБРК - это крупнейший в мире финансовый институт развития.

«Мы очень рады участвовать в церемонии открытия представительства Государственного банка развития Китая в Астане. Это крупнейший в мире финансовый институт развития, который долгие годы работает с различными финансовыми институтами и крупными промышленными конгломератами Республики Казахстан. Я очень рад, что у нас сегодня здесь такое представительство всех крупнейших финансовых институтов нашей страны. Это еще раз говорит о том, что впереди у нас предстоит долгое плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», - подчеркнул Кайрат Келимбетов.



