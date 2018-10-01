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На площадке МФЦА открыли представительство Государственного банка развития Китая

15 Октября 2018 12:54 161
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На площадке МФЦА открыли представительство Государственного банка развития Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке Международного финансового центра «Астана» открылось представительство Государственного банка развития Китая (ГБРК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«ГБРК, являясь финансовым институтом развития Правительства КНР, всегда уделял особое внимание Казахстану как одной из важнейших стран международного сотрудничества. В 2005 году ГБРК официально направил в Казахстан рабочую группу, а в 2006 году ГБРК осуществил финансовую поддержку первому самостоятельно спроектированному проекту большой гидроэлектростанции - Мойнакской ГЭС, открывая занавес двустороннего сотрудничества», - отметил в ходе церемонии открытия вице-президент Государственного банка развития Китая Лю Цзин.

На площадке МФЦА открыли представительство Государственного банка развития Китая

Он также сообщил, что за13 лет ГБРК при поддержке Правительства Казахстана и Посольства КНР в РК построило «глубокое дружественное взаимодействие» с Министерством по инвестициям и развитию РК, Фондом Национального благосостояния «Самрук-Казына», Банком развития Казахстана, компанией «Казминералс», а также другими правительственными органами, финансовыми организациями и предприятиями.

«За период до конца июня текущего года ГБРК осуществил финансовую поддержку 32 проектов в Казахстане. Сумма кредитного обязательства составила 33,5 млрд долларов США. Было подписано контрактов на сумму 28 млрд долларов США», - добавил Лю Цзин.

В свою очередь управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов отметил, что ГБРК - это крупнейший в мире финансовый институт развития.

«Мы очень рады участвовать в церемонии открытия представительства Государственного банка развития Китая в Астане. Это крупнейший в мире финансовый институт развития, который долгие годы работает с различными финансовыми институтами и крупными промышленными конгломератами Республики Казахстан. Я очень рад, что у нас сегодня здесь такое представительство всех крупнейших финансовых институтов нашей страны. Это еще раз говорит о том, что впереди у нас предстоит долгое плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», - подчеркнул Кайрат Келимбетов.
На площадке МФЦА открыли представительство Государственного банка развития Китая
На площадке МФЦА открыли представительство Государственного банка развития Китая

 

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Ключевые слова: Китай, МФЦА - фин. центр "Астана", Экономика, Астана,
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Серик Сабеков

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