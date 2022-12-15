На площадке EXPO в Астане пройдет новогодняя ярмарка «Жаңа жыл Fest»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 19 декабря на площадке Международного выставочного центра EXPO состоится новогодняя ярмарка «Жаңа жыл Fest». Организатором мероприятия выступило акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress» при поддержке акимата города Астана, передает МИА «Казинформ».

Ярмарка «Жаңа жыл Fest» – это социальный проект, который позволит объединить и поддержать представителей микробизнеса, малого и среднего бизнеса (в т.ч. отечественные производители), а также ремесленников города Астана и регионов страны (гг. Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Шымкент, Алматы, а также Акмолинской, Мангистауской областей и др.), которые представят изделия ручной работы. Так, в мероприятии примут участие порядка 200 участников.

На площадке ярмарки будут предусмотрены различные активности: новогодняя торговля, утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, интерактивы с ростовыми куклами, детские мастер-классы по изготовлению праздничных носков из фетра, слайма, браслетов, ёлочных украшений, настенных гирлянд из фетра, аппликаций для открыток, кроме того, посетителей ожидают новогодние фотозоны, мультфильмы и многое другое.

В ходе ярмарки посетители смогут не только найти лучший выбор подарков и сувениров к Новому году, но и провести интересный досуг в преддверии праздничных дней.

В рамках мероприятия будет организован молодежный фестиваль культуры и спорта – Qogam Urban Festival.

Q-FEST будет проходить по 12 направлениям, в их числе Hip-Hop, Breaking, Freestyle, скейтбординг, футбольный фристайл, паркур, агрессивные ролики и др.

Ждём вас по адресу проспект Мәңгілік Ел, 53/1, МВЦ EXPO.



