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    На плохое медобеспечение жалуются осужденные в СКО

    17 Августа 2023, 13:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Северо-Казахстанской области провели межведомственное совещание по вопросам оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, из-за роста жалоб осужденных на ненадлежащее медицинское обеспечение департамент медицинского и фармацевтического контроля по поручению прокуратуры области провел проверки в деятельности медицинских организаций, расположенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы области.

    «Результаты проверки показали недостатки в работе уполномоченных органов и отсутствие надлежащего контроля. Неукомплектованность медицинскими кадрами, отсутствие узких специалистов напрямую влияют на качество и своевременность медицинской помощи, диагностику заболеваний и лечение. Это порождает обоснованные жалобы со стороны лиц, содержащихся в условиях изоляции», - проинформировали в пресс-службе.

    На совещании в прокуратуре заинтересованные органы обсудили проблемы, дали рекомендации и поручения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение ДУИС
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