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      Северо-Казахстанская область

    На плачевное состояние сельской школы пожаловались жители СКО

    25 Июля 2023, 23:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области родители детей, обучающихся в Петровской средней школе Тайыншинского района, пожаловались на состояние школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ролик распространился в социальных сетях. На кадрах видны обшарпанные стены, дырявый линолеум, протекающие потолки, физически и морально устаревшая мебель. Очевидно, что учебное заведение нуждается в капитальном ремонте. Однако в этом году ждать его не стоит.

    По информации управления образования, бюджетные средства на проведение капитального ремонта здания средней школы в 2023 году не выделили. При формировании бюджета на 2024 год потребность вынесут на рассмотрение областной бюджетной комиссии.

    «Имеются две проектно-сметные документации с экспертизой на капитальный ремонт здания данной школы на общую сумму 250,2 млн тенге (капитальный ремонт фасада, замена кровли, замена крыльца и входная группа, замена окон) и на 360,1 млн тенге (капитальный ремонт здания школы: водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроосвещение, пожарная сигнализация, внутренняя отделка, замена пола, замена дверей)», - сообщили в управлении.

    В следующем году зданию школы исполнится 40 лет. Капитальный ремонт здесь проводили в 2012 году на 14,8 млн тенге. Тогда заменили батареи и трубы отопления, частично – окна.

    В прошлом году местное ТОО «Агрофирма-Эксимнан» разработало за свой счет проектно-сметную документацию на ремонт школы. Осталось дождаться бюджетных средств.

    В Петровской школе обучаются 175 детей, класс предшкольной подготовки посещают 16 человек, мини-центр - 26. Работают 29 педагогов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Петропавловск школа
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