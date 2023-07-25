На плачевное состояние сельской школы пожаловались жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области родители детей, обучающихся в Петровской средней школе Тайыншинского района, пожаловались на состояние школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ролик распространился в социальных сетях. На кадрах видны обшарпанные стены, дырявый линолеум, протекающие потолки, физически и морально устаревшая мебель. Очевидно, что учебное заведение нуждается в капитальном ремонте. Однако в этом году ждать его не стоит.

По информации управления образования, бюджетные средства на проведение капитального ремонта здания средней школы в 2023 году не выделили. При формировании бюджета на 2024 год потребность вынесут на рассмотрение областной бюджетной комиссии.

«Имеются две проектно-сметные документации с экспертизой на капитальный ремонт здания данной школы на общую сумму 250,2 млн тенге (капитальный ремонт фасада, замена кровли, замена крыльца и входная группа, замена окон) и на 360,1 млн тенге (капитальный ремонт здания школы: водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроосвещение, пожарная сигнализация, внутренняя отделка, замена пола, замена дверей)», - сообщили в управлении.

В следующем году зданию школы исполнится 40 лет. Капитальный ремонт здесь проводили в 2012 году на 14,8 млн тенге. Тогда заменили батареи и трубы отопления, частично – окна.

В прошлом году местное ТОО «Агрофирма-Эксимнан» разработало за свой счет проектно-сметную документацию на ремонт школы. Осталось дождаться бюджетных средств.

В Петровской школе обучаются 175 детей, класс предшкольной подготовки посещают 16 человек, мини-центр - 26. Работают 29 педагогов.