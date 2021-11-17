На пешеходе в Актобе сбили двух женщин

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На пешеходном переходе в Актобе водитель сбил двух женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

Инцидент произошел 16 ноября ночью. 36-летний водитель автомашины «Мазда-3» двигался по улице Жанкожа батыра и наехал на двух женщин, переходивших дорогу по пешеходу.

«36-летний водитель автомашины «Мазда-3», двигаясь по улице Жанкожа батыра, не учитывая дорожные и метеорологические условия, допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги. В результате ДТП два пешехода, женщины 31 и 50 лет, госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Актобе», - говорит пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 ч.2 УК РК «Нарушение ПДД».

Чтобы предупредить возникновение дорожно-транспортного травматизма, полицейские рекомендуют пешеходам следовать правилам, когда переходят дорогу: остановиться на обочине; посмотреть в обе стороны; перед тем, как переходить дорогу, убедиться, что на дороге нет машин или других транспортных средств; идти, но ни в коем случае не бежать; переходить дорогу только в установленных местах на зелёный сигнал светофора; маленького ребёнка переводить через дорогу надо только за руку; детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом.