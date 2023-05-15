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    На первом Форуме недропользователей презентовали новую формулу цены для закупа газа

    15 Мая 2023, 17:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый Форум недропользователей в газовой отрасли Казахстана состоялся 15 мая в Астане. Площадка объединила более 200 участников и 70 казахстанских и международных компаний из нефтегазового сектора, а также представителей государственных органов, передает МИА «Казинформ».

    В рамках Форума была презентована новая формула цены на закуп газа, а также обсуждены другие вопросы ценообразования и рентабельности казахстанской газовой промышленности. Ожидается, что внедрение новой формулы цены закупа газа станет катализатором для формирования дополнительных ресурсов товарного газа. Это позволит уже в ближайшее время существенно увеличить ресурсную базу газа.

    «Одна из главных задач QazaqGaz – формирование и стимулирование рынка газа по всей цепочке создания стоимости: от геологоразведки до конфорки. Мы видим QazaqGaz катализатором положительных изменений газовой отрасли Казахстана и высокоэффективным игроком, максимизирующий газовый потенциал страны», – отметил Председатель Правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов.

    Помимо этого, организатор форума АО «НК «QazaqGaz» инициировал подписание офтейк-контрактов по закупу дополнительных объемов газа с 30 компаниями-недропользователями. В их числе CNPC-Актобемунай, Казгермунай, Казахойл Актобе, Жайыкмунай и другие. В рамках соглашения недропользователи самостоятельно и за свой счет намерены увеличить добычу газа на осваиваемых и используемых месторождениях в Казахстане. В свою очередь, QazaqGaz закупит газ по стимулирующей цене.


    «Сегодня средняя цена на газ составляет порядка 40-50 долларов за 1000 м3. От новой формулы мы ожидаем, что цена будет минимум порядка 110-120 долларов. Таким образом, новая формула позволяет продавать газ дороже в 2-2,5 раза, что, в свою очередь, привлечет инвестиции в геологоразведку и освоение залежей газа», – рассказал вице-министр энергетики Асхат Хасенов.

    Ранее 30 декабря 2022 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства». В рамках подписанного законопроекта предусмотрено применение стимулирующей формулы цены закупа газа у недропользователей.

    Автор:

    Артем Волков

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