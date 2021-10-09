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    На Пальме обрушилась стена кратера

    9 Октября 2021, 17:00

    ПАЛЬМА. КАЗИНФОРМ - Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма приобрело новый размах: разрушилась северная часть кратера, и оттуда хлынули новые потоки лавы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Извержение идёт уже три недели, на острове не прекращаются землетрясения. Разрушено около тысячи домов, а шесть тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Поля и дороги покрыты слоем пепла, инфраструктуре нанесён большой урон. Стекающая в океан лава образовала новый полуостров, увеличив площадь Пальмы.

    Остров объявлен зоной бедствия, туда направляется финансовая помощь, но о полной эвакуации населения речь не идёт.

    Вновь закрылся островной аэропорт. На прошлой неделе полёты небольших авиакомпаний было возобновились, но теперь из-за пепла и землетрясений пассажиров предупреждают о новых отменах рейсов.

    По словам учёных, извержение Кумбре-Вьехи может продлиться около трёх месяцев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Испания Землетрясение
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