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    На озеро Алаколь отдыхающих будут перевозить улучшенные поезда

    24 Февраля 2022, 18:46

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В новом курортном сезоне к озеру Алаколь будут курсировать улучшенные поезда. В ответ на жалобы пассажиров, что «поезда старые, в вагонах жарко, нет кондиционеров и горячей воды», акимат ведет переговоры по заключению соответствующего соглашения с АО «НК «Казақстан темір жолы». Об этом сообщил в ходе брифинга аким Алматинской области Канат Бозумбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

    По словам Каната Бозумбаева, работы по строительству дороги от Талдыкоргана до озера Балхаш будут продолжены. А строительство участка республиканской трассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск до озера Алаколя будет завершено в соответствии с графиком работ.

    «Мы сейчас с руководством «КТЖ» ведем переговоры, чтобы в новом сезоне на Алаколь людей возили хорошие поезда с нормальными, современными вагонами. Через неделю-две мы подпишем соответствующий двусторонний документ по этому поводу. На побережье озера Балхаш также будет туристическая зона. Необходимые земли возвращены в государственную собственность. Технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация на строительство инженерно-коммуникационных сетей готовы. Сначала определим, кто будет строить там отели, туристические объекты. Когда будем уверены, что конкретные предприматели будут согласны, только тогда начнем работу по обеспечению инфраструктурой», - сказал Канат Бозумбаев.

    Напомним, сегодня аким области Канат Бозумбаев провел пресс-конференцию с журналистами. На повестке дня стоял ряд актуальных вопросов касательно развития региона.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КТЖ Алматинская область Туризм Акимат Транспорт Регионы
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