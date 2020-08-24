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    На отсутствие интернета пожаловались сенаторам жители поселка Кокбулак Шымкента

    24 Августа 2020, 20:41

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова выслушали жалобы жителей посёлка Кокбулак города Шымкента на некачественную сотовую связь и отсутствие интернета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на верхнюю палату Парламента РК.

    Парламентарии обратились к местным властям и оператору связи, чтобы скорейшим образом устранить проблемы. Как выяснилось, в районе установлено необходимое оборудование, однако сигнал отсутствует.

    В акимате рассказали, что вопрос будет решён в самое ближайшее время, поскольку впереди новый учебный год и 452 школьника Кокбулака должны быть обеспечены выходом в интернет для дистанционного обучения.

    В местной школе имеются два модема 4G, но уровень сигнала, по словам преподавателей, очень низкий. В настоящее время оператором ведутся работы по подключению оптической сети WI-MAX, чтобы улучшить качество интернета. Сенаторы отметили, что будут держать на контроле выполнение данной работы.

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    Образование Интернет Сенат Акимат Связь, ТВ, IT Шымкент
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