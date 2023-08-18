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    На острове Тенерифе ведутся работы по тушению лесных пожаров

    18 Августа 2023, 04:14

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар на испанском острове Тенерифе, возникший во вторник вечером, распространяется и по текущим данным, занимает площадь в 2,6 тысяч га, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным испанского ТВ, огонь проник на территорию муниципалитета Ла-Оротава. Таким образом на курортном острове пострадало уже шесть муниципалитетов. Пламя распространилось на 22 километра, а площадь поражения составляет 2600 га.

    Местные власти отметили, что сложная орография местности затрудняет работу спасательных служб. В связи с пожарами, в ночь на четверг продолжилась эвакуация населения в муниципалитете Эль-Росарио. К тушению пожара привлекаются силы министерства обороны Испании.

    Пожар начался около 23:30 во вторник в горах Арафо на юге острова Тенерифе и распространился на муниципалитеты Канделария, Эль-Росарио, Ла-Виктория, Санта-Урсула и Ла-Оротава.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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