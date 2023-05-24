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    На остров Гуам надвигается супертайфун «Мавар»

    24 Мая 2023, 21:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мощный тропический циклон еще может обойти американскую территорию, но сильный ветер уже оставил большую часть острова без электричества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

    Жителей Гуама предупредили о шквалистом ветре, ливнях и штормовом нагоне воды на 4,5 метра выше уровня прилива.

    По информации метеорологов, в среду утром супертайфун находился примерно в 110 км от побережья американской территории в Тихом океане, скорость ветра достигала 225 км/ч.

    Из-за риска наводнения местные власти проводят эвакуацию жителей домов с жестяными или деревянными конструкциями.

    Накануне президент США Джо Байден объявил на острове режим чрезвычайной ситуации и распорядился оказать федеральную помощь населению.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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