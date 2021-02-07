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    На онлайн-платформе enpf-otbasy.kz внесены изменения

    7 Февраля 2021, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На онлайн-платформе enpf-otbasy.kz досрочно внедрены изменения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Отбасы банка в Instagam.

    «Теперь, если вы уже получили единовременные пенсионные выплаты на спецсчет или ваша заявка вернулась с доработки после проверки Отбасы банком, вы можете изменить цель.
    Как изменить цель в личном кабинете?
    Зайдите в личный кабинет enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП;
    Выберите заявку, где планируете изменить цель;
    Нажмите на синюю кнопку ИЗМЕНИТЬ ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕНИЯ;
    Выберите новую цель из представленного списка;
    Подтвердите действие, нажав на красную кнопку ИЗМЕНИТЬ ЦЕЛЬ;

    Завершите ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛИ, подписав заявление.
    Вам больше не придётся ждать 45 дней, чтобы сформировать новую заявку и изменить цель. Теперь вы можете сделать это мгновенно на платформе enpf-otbasy.kz», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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