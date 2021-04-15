На оказание единовременной помощи ветеранам столицы выделено 127,5 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году ветеранам Второй Мировой войне, будет оказана единовременная помощь в размере 35 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на заседании Общественного совета столицы сообщила представитель Центра занятости и социальной защиты города Нур-Султана Айгерим Кудайбергенова.

«В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты населения по предложению Совета ветеранов в преддверии Дня победы предложено установление на едином уровне суммы ежегодной единовременной помощи ветеранам Второй Мировой войны. Таким образом, оказание социальной помощи предусматривает следующие пункты. То есть, в этом году в несколько раз увеличится сумма выплат по трем категориям ветеранов», - сказала представитель акимата.

Во-первых, по льготам ветеранам Второй Мировой войны предусматривается увеличение с 9 месячных расчетных показателей до 35 МРП.

«Во-вторых, ветеранам, участвовавшим на боевых действиях на территории других государств, увеличить размер выплаты с 9 МРП до 20 МРП, ветеранам труда, относящимся к другим категориям - с 4,5 МРП до 11 МРП. В случае реализации данной социальной помощи в этом году из городского бюджета на эти цели будет выделено 127,5 млн тенге», - добавила Айгерим Кудайбергенова.



