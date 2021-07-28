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    На одном из курортов Анталии бушует лесной пожар

    28 Июля 2021, 23:01

    МАНАВГАТ. КАЗИНФОРМ - В курортном городе Манавгат в провинции Анталия в среду разгорелся крупный лесной пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

    В работах по тушению лесного пожара задействованы 19 вертолетов, 103 пожарных машины, 6 бульдозеров, 1 самолет и 412 пожарных, отправленных из 12 провинций. Известно о 53 пострадавших от дыма человек.

    Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

    Возгорание произошло около полудня в ближайшем к Манавгату лесном массиве, затем огонь перекинулся на жилые массивы. В результате пожара пострадали некоторые дома, погибли животные.

    Бекир Пакдемирли, министр сельского и лесного хозяйства, прибыл в регион для отслеживания ситуации. Эвакуированы жители находящихся под угрозой 4 районов.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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