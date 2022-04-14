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    На новые формы управления перешли 82% домов в СКО

    14 Апреля 2022, 18:06

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из 1,5 тыс. многоквартирных жилых домов на новые формы управления перешли 1,2 тыс., передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов пояснил, что всего в регионе более 1,8 тыс. многоквартирных домов, но около 300 из них либо малогабаритные, либо признаны аварийными или находятся в коммунальной собственности. Они не подлежат переходу на новую форму управления. Остальные же должны сделать это до 1-го июля.

    «Сейчас в области создано 1 269 новых форм управления, или 82% от общего количества. Из них 141 объединение собственников имущества и 1 128 простых товариществ. Утверждена дорожная карта по переходу остальных многоквартирных жилых домов на новые виды управления. Вместе с тем, в рамках проектного офиса акиматами районов и городов проводится работа по внедрению созданных новых форм управления объектами кондоминиума в систему Easy project», - рассказал Б. Ильясов.

    Он добавил, что по созданным простым товариществам акиматы ведут реестр.

    «Утвердили правила проведения капитального ремонта в четырех районах, правила предоставления коммунальных услуг в девяти районах и минимальные тарифы на содержание объекта кондоминиума в двух районах. В остальных районах работа продолжается», - сказал Б. Ильясов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Жилье Регионы Казахстана Общество
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