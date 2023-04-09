На новые формы управления перешла треть многоэтажек Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске многоэтажные дома не спешат переходить на новые формы управления. Из 1 073 многоквартирных жилых домов ОСИ зарегистрировали всего 367, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, всего в Петропавловске 1 185 домов этажностью выше двух. Из них 112 не подлежат созданию новых форм. Это аварийные, арендно-коммунальные или дома, где менее пяти квартир.

«315 домов являются малоквартирными, где количество квартир составляет до 30. Они имеют право не организовывать ОСИ. В 391 доме продолжают свою деятельность старые формы управления, хотя они должны перейти на ОСИ», - сообщили в горакимате.

Не переходят горожане на новые формы управления из-за слабого участия собственников квартир на общих собраниях, отказов от участия в голосовании и письменных опросах. Не заинтересованы в этом и сами председатели КСК.

«Отдел жилищной инспекции ведет информационно-разъяснительные мероприятия с председателями действующих КСК, собственниками домов без форм управления и с населением, проводятся собрания с собственниками квартир, выступления на местных каналах, брифинги и семинары. Запланированы бесплатные обучающие курсы для председателей», - добавили в горакимате.



