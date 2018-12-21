На новогодний семейный фестиваль приглашают алматинцев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года, 22 и 23 декабря, в Алматы пройдет зимний семейный фестиваль «Winter family party», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фестиваль организован при поддержке акимата города Алматы. В течение двух дней жителей и гостей города Алматы на площади возле Белки, перед выставочным комплексом «Атакент» ждет целая серия новогодних мероприятий - это и катания на коньках, и показательные выступления фигуристов, и концерт казахстанских музыкальных исполнителей.
Кроме того, любители танцев смогут посетить зумба-марафон, а театралы - перформансы и выступления городских театров.
Для детей будут работать большая горка, игровая площадка в виде символа наступающего года и лабиринт. Также будут установлены фризлайт, инсталляции, тематические сферы. Кроме того, юных гостей зимнего фестиваля ждут мастер-классы, игры, конкурсы и квесты с призами.
Подкрепиться и согреться горячими напитками можно будет в фуд-зоне, которая будет работать в течение всего фестиваля. Для тех, кто не успел приобрести подарки, мастера hand-made представят свои работы на ярмарке.
Поклонники ЗОЖ, а также те, кто планирует заняться спортом с нового года, смогут поучаствовать в соревнованиях по скандинавской ходьбе. Под присмотром опытных инструкторов все желающие обучатся навыкам, необходимым для зимних походов на природе. Подробное расписание активностей фестиваля можно посмотреть на сайте http://winterfamilyparty.kz.
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