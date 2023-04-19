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    На низкое доверие казахстанцев к маслихатам указал Президент РК

    19 Апреля 2023, 15:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент попросил маслихаты не скатываться на рельсы легковесного популизма. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент заявил о низком доверии населения к маслихатам: сегодня оно составляет всего 53 процента. Эту информацию подтверждают социологические опросы.

    «Обращаюсь к присутствующим здесь председателям маслихатов. Ваша первоочередная задача – отстаивать интересы местных жителей, при этом не скатываться на рельсы легковесного популизма. Депутаты должны перейти к ежедневной кропотливой работе над актуальными проблемами электората, проявлять при этом профессионализм и ответственность. Взаимодействие с акиматами следует вести в конструктивном русле, обеспечивая прозрачность принимаемых исполнительными органами решений», - сказал Глава государства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Маслихат Токаев Касым-Жомарт
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