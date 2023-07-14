На нескольких участках проспекта аль-Фараби в Алматы завершили ремонт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ремонт дорог по проспекту аль-Фараби поэтапно продвигается. С 12 по 13 июля было введено реверсивное движение от улицы Сыргабекова до реки Есентай с частичным перекрытием. Ремонтные работы на южной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Торайгырова до моста через реку Есентай завершены, а движение открыто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности. Алматы.

Следующим этапом начнется ремонт участка по проспекту аль-Фараби от моста через реку Есентай до улицы Западный Желтоксан с 14 по 15 июля. Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта будут приняты следующие меры:

с 23:00 14 июля до 08:00 15 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по южной стороне проспекта;

с 08:00 до 21:00 15 июля будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с северной стороны проспекта аль-Фараби от реки Есентай до улицы Западный Желтоксан. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по проспекту аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;

во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 23:00 14 июля до 07:00 16 июля движение транспорта по проспекту аль-Фараби в восточном направлении (от моста через реку Есентай) перекрыто полностью.

Объезд закрытых участков будет осуществлен через улицу Жарокова в северном направлении. Движение транспорта по направлению улиц Сыргабекова, Ушкемпирова, Каппарова и по разворотному тоннелю (на запад) на ТРЦ Esentai Mall будет доступно.

Для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, установлены знаки ограничения скорости 40 км/ч, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены металлические турникеты, которые будут разделять транспортные потоки.

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и управления городской мобильности, а также в приложении 2ГИС.

Ранее стали известны даты завершения дорожно-ремонтных работ по проспектам Абая и аль-Фараби в Алматы.