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    На недостаточное количество вузов в создаваемых областях РК указал молодой ученый

    30 Марта 2022, 19:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодой ученый, активист Ильяс Тутикбаев указал на недостаточное количество вузов в новых создаваемых областях Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Нур-Султане состоялся аналитический дискурс по Посланию Главы государства с участием молодежных организаций, в ходе которого активисты озвучили свои предложения.

    «В стране создаются три области: Улытауская, Жетысуская, Абайская. Ранее в Алматинской области работали два высших учебных заведения. Одно из них находится в Талдыкоргане, второе - в Карасайском районе. Университет Жетысу может остаться в Жетысуской области. А в Карасайском районе есть университет имени Сулеймана Демиреля. Президент поручил открывать высшие учебные заведения. В рамках поручения есть предложение обратить внимание на эти две области», - рассказал Ильяс Тутикбаев.

    «В городе Жезказган, который станет центром Улытауской области, работало одно учебное заведение. Насколько я знаю, после проверки на данный момент идет процесс закрытия. Учитывая это, необходимо обратить внимание на вопросы высшего образования во вновь создаваемых областях», - предложил молодой ученый.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Образование Вузы Регионы Общество
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