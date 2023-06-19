Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    На нарушения прав потребителей стали чаще жаловаться казахстанцы

    19 Июня 2023, 15:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о ежегодном росте жалоб казахстанцев на нарушения прав потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество обращений о нарушениях прав потребителей ежегодно растет на 20%. В 2022 году Министерством рассмотрены более 30,2 тысяч обращений. Аналогичная ситуация наблюдается и по иным госорганам. За 2022 год поступило порядка 50 тысяч обращений», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

    По его словам, анти-лидерами по удельному весу обращений являются:

    - розничная торговля – 48%;

    - бытовые услуги – 19%;

    - электронная торговля – 9%;

    - услуги ЖКХ – 5,6%.

    Наибольший рост обращений произошёл в сферах:

    - общественного питания – на 188%;

    - услуг транспорта – на 143%;

    - медицинских услуг – на 113%;

    - услуг связи – на 102%.

    «При этом следует понимать, что количество жалоб потребителей не отражает фактическое состояние дел, так как не все граждане, чьи права и законные интересы нарушены, обращаются в госорганы, что подтверждается проведенными социологическими исследованиями», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Права человека Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT