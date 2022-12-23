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    На молодежную программу «Жас шаңырақ» в Костанае выделяют свыше 6 млрд тенге

    23 Декабря 2022, 17:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На реализацию молодежной ипотечной программы «Жас шаңырақ» в Костанайской области на ближайшие три года выделяют более 6 миллиардов тенге. Финансирование программы увеличено в три раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На обеспечение жильем молодежи через «Отбасы банк» запущена программа «Жас шаңырақ». На реализацию программы на 2023-2025 годы будет направлено 6,3 млрд тенге. По сравнению с 2022 годом бюджет программы увеличен в 3 раза. Данные меры позволят обеспечить жильем порядка 8 тысяч человек молодого возраста»,- сообщил на инвестиционном форуме с участием строительных компаний региона акима Костанайской области Кумар Аксакалов.

    Глава региона с учетом планов по строительству и возрастающей нагрузки на стройкомпании отметил необходимость наращивания мощностей предприятий по производству стройматериалов.

    «У нас в области действуют 69 субъектов в сфере производства стройматериалов. Однако в строительный сезон ощущается дефицит строительных материалов. Нам нужно наращивать объемы производства, открывать новые проекты»,- добавил К. Аксакалов.

    Ранее сообщалось, что с сентября в Костанае стартовала новая жилищная программы для молодежи - «Жас шаңырақ».

    В начале ноября прошли отбор и смогли претендовать на жилье по доступным ценам 47 молодых специалистов из разных сфер деятельности. На начало реализации проекта было выделено 700 млн тенге и планировалось обеспечить доступным жильем 150 человек.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Жилье Молодежь
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