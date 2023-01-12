На моем личном контроле – министр просвещения о смерти подростка в учебно-оздоровительном центре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал трагический случай в одном из учебно-оздоровительных центров страны – подросток неожиданно скончался еще до приезда скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это тяжелая утрата. В первую очередь, хочу выразить соболезнования родителям нашего Нурдаулета. По этому случаю была создана комиссия. Все будет тщательно проверено. Я лично контролирую этот вопрос. По результатам проверок комиссии руководство лагеря будет строго наказано. Правоохранительные органы проводят дополнительную проверку. После выяснения обстоятельств опубликуем окончательные результаты проверки», - сказал после заседания коллегии Министерства просвещения Гани Бейсембаев.

Ранее сообщалось, что акмолинские полицейские расследуют смерть подростка в учебно-оздоровительном центре.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, все произошло рано утром 11 января. Так, в 06:36 фельдшер станции скорой помощи сообщила в отдел полиции Бурабайского района, что в одном из детских учебно-оздоровительных центров скончался 14-летний подросток.

«Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что подросток приехал из Актюбинской области в Бурабайский район 9 января в составе группы детей. В ночь с 10 на 11 января несовершеннолетний жаловался на боли в животе, а около 05:00 часов из-за усиления боли обратился в медчасть комплекса, в срочном порядке была вызвана скорая помощь. До приезда скорой помощи мальчик скончался. При первоначальном осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено», - сообщили в ведомстве.

Полицейские начали досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Как уточнили в ведомстве, на территории учебно-оздоровительного центра работает также санитарно-эпидемиологическая служба.

«11 января стало известно, что причиной смерти подростка является малокровие организма. Основное заболевание – злокачественное новообразование малого таза с распадом с разъеданием сосудистой стенки. Источник кровотечения – сосуд, питающий опухоль», - резюмировали в полиции.

