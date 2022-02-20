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    На МКС с новым грузом отправился американский корабль Cygnus

    20 Февраля 2022, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночь на 20 февраля 2022 года с космодрома Уоллопс, Виргиния, США была запущена ракета-носитель (РН) Antares 230 с грузовым кораблем Cygnus NG-17, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пуск транслировался в прямом эфире. Транспортный корабль Sygnus NG-17 доставит грузы на Международную космическую станцию (МКС), на которой сейчас кроме двух российских космонавтов работают пять американцев.

    В рамках 17-й миссии на станцию будут доставлены новые водородные сенсоры для системы рекуперации водорода, оборудование для оранжереи, литий-ионные батареи.

    Помимо этого, корабль впервые будет оснащен системой, которая позволит корректировать орбиту станции. «До этого функции по коррекции МКС осуществляли российские корабли «Прогресс». После ряда нештатных ситуаций с модулем «Наука» и «Прогрессами», американская сторона сочла необходимым иметь альтернативные возможности по управлению МКС»,- прокомментировал главный редактор казахстанского журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан Аселкан.

    «Это очередной успех ракеты «Антарес», в создании которой приняло участие украинское конструкторское бюро (КБ) « Южное». Как известно, КБ «Южное» является разработчиком ракет космического назначения серии «Зенит», - отметил спикер.

    Стыковка американского космического грузовика с МКС назначена на завтра, 21 февраля, в 15:35 по времени Нур-Султана.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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