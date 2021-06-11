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    На миллиард долларов подписали инвестиционные соглашения Узбекистан и Таджикистан

    11 Июня 2021, 13:57

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Инвестиционные соглашения на сумму свыше 1 миллиарда долларов подписаны в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в Республику Таджикистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

    Главы государств с удовлетворением отметили плодотворные итоги проведенных накануне визита Форума регионов и заседания Делового совета, а также факт подписания в рамках визита контрактов и инвестиционных соглашений на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

    «Дальнейшее укрепление добрососедских отношений с Таджикистаном является главным и неизменным приоритетом внешней политики Узбекистана. Мы внимательно рассмотрели весь комплекс вопросов дальнейшего развития многогранного сотрудничества. Замечу, что ни одного направление не осталось без внимания», - сказал Президент Узбекистана.

    В свою очередь, Эмомали Рахмон подчеркнул, что реализация совместных проектов в аграрной сфере, легкой, пищевой и горнорудной промышленности, гидроэнергетики позволит увеличить товарооборот и создать новые рабочие места. Он отметил расширение партнёрства в сферах образования и медицины, по совместному противодействию пандемии коронавируса.

    В ходе переговоров Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон определили новые точки роста, обозначили в качестве ориентира двукратное увеличение товарооборота уже в следующем году. Всего в рамках визита подписано 35 документов, охватывающих такие сферы, как энергетика, транспорт, автомобилестроение, электротехника, горнодобывающая и лёгкая промышленность, науку, образование, спорт и другие.

    Напомним, глава Узбекистана находится с двухдневным официальным визитов в Республике Таджикистан.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Таджикистан Узбекистан
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