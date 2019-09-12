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    На международный айтыс в Караганду приедут акыны из Монголии, Китая и Кыргызстана

    12 Сентября 2019, 21:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде 18-19 сентября пройдёт международный айтыс, посвящённый 125-летию государственного, общественного деятеля, поэта Сакена Сейфуллина и Году молодёжи. Акыны из Казахстана и других стран выступят на сцене областного казахского драматического театра им. С. Сейфуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Айтыс проводится по программе «Рухани жаңғыру» при поддержке акимата Карагандинской области и партии Nur Otan.

    По информации организаторов, на приглашение откликнулись акыны из других областей Казахстана, Монголии, КНР и Кыргызстана. Честь Карагандинской области будут защищать такие известные акыны, как: Максат Аханов, Айтбай Жумагулов, Дидар Камиев и Толеген Жаманов.

    Ведущий айтыса - председатель управления РОО «Международный союз айтыса и жыршы-термеши», заслуженный деятель РК Ерман Журсин.

    Жюри возглавит Герой Труда, народный артист РК, председатель Асанали Ашимов. В состав вошли: депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусуп, народный акын РК Асия Беркенова, главный редактор журнала «Жулдыз» Галым Жайлыбай и другие деятели культуры.

    Цель международного айтыса - популяризация казахских традиций, литературы и культуры, национального искусства; духовное развитие молодёжи.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Курултай
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