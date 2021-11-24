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    На международной арене Казахстан и Туркменистан выступают с единых позиций – Батыр Реджепов

    24 Ноября 2021, 14:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На международной арене Казахстан и Туркменистан выступают с единых позиций. Об этом в ходе брифинга рассказал Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На международной арене Казахстан и Туркменистан выступают с единых позиций по таким ключевым вопросам глобальной повестки дня, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, экстремизма. Наши страны тесно сотрудничают в рамках авторитетных международных структур, в частности ООН, ОБСЕ, СНГ, Организация экономического сотрудничества. Следует подчеркнуть, что выдвигаемые Президентом Туркменистана прогрессивные инициативы нацелены на объединение усилий международного сообщества в решении актуальных задач находит полную поддержку в Казахстане», - отметил Посол Казахстана в Туркменистане.

    Ранее сообщалось, что в следующем году в Казахстане пройдут Дни культуры Туркменистана.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Внешняя политика Казахстана Туркменистан
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