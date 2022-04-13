На метр поднялась за сутки вода у села Токсан би в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается подъем уровня воды в реке Есиль. Теперь за счет добегания воды из Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на реках продолжает разрушаться лед. Подъем уровня воды за сутки по области составил от 2 до 105 сантиметров. Максимальный подъем зафиксировали на гидропосту у села Токсан би. Уровень воды здесь составляет 482 сантиметра. Ниже гидропоста наблюдается затор льда.

На малых реках, напротив, уровень воды снижается. За сутки – от 1 до 24 сантиметров.

На Петропавловском водохранилище наблюдаются закраины. Уровень воды – 702 сантиметра, за сутки – плюс 3 сантиметра.

Продолжается наполнение Сергеевского водохранилища. Вода здесь поднялась еще на 8 сантиметров – до отметки в 674 сантиметра. Скорость сброса воды пока не изменилась – 13,4 кубических метра в секунду. Заполнено водохранилище на 80% - на 1% больше, по сравнению с прошлыми сутками. В 2020-м и 2019-м годах в эти дни уже наблюдался перелив воды через гребень плотины высотой 173 и 112 сантиметров, соответственно.