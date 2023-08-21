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    На месторождении «Акшабулак» произошел взрыв, есть погибший

    21 Августа 2023, 17:22

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полиция проводит расследование по факту пожара на месторождении «Акшабулак» в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «19 августа около 02:20 часов на месторождении «Акшабулак» произошел взрыв цистерны, после чего возник пожар. В результате 1 человек скончался на месте происшествия, трое госпитализированы в отделение реанимации областной больницы, 1 человек обратился за медицинской помощью», - сообщили в полиции.

    Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства выясняются.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Происшествия Кызылорда полиция
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