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На месторождении «Акшабулак» произошел взрыв, есть погибший

Редактор:  
Зифа Хабирова
21 Августа 2023, 17:22
На месторождении «Акшабулак» произошел взрыв, есть погибший Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полиция проводит расследование по факту пожара на месторождении «Акшабулак» в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«19 августа около 02:20 часов на месторождении «Акшабулак» произошел взрыв цистерны, после чего возник пожар. В результате 1 человек скончался на месте происшествия, трое госпитализированы в отделение реанимации областной больницы, 1 человек обратился за медицинской помощью», - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства выясняются.

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Происшествия   Кызылорда   полиция  
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