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    На месторождение Кашаган урну для голосования доставило судно на воздушной подушке

    20 Ноября 2022, 17:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Голосование на внеочередных выборах Президента проходит в Атырауской области на морских и наземных объектах Северо-Каспийского проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе оператора Северо-Каспийского проекта, в вахтовом поселке Самал и на острове D в Каспийском море голосуют сотрудники, работающие на установке комплексной подготовки нефти и газа «Болашак», а также на морском комплексе компании. Это 574 человека на суше и 152 человека на море. Также в голосовании участвуют 2067 сотрудников подрядных компаний.

    Помещения для голосования на морском и наземных объектах компании оборудованы кабинами для тайного голосования. В соответствии с законодательством РК выездными избирательными комиссиями в день голосования определены места выдачи избирательных бюллетеней и установлены урны для голосования.

    Для организации голосования на морском объекте месторождения Кашаган в день выборов выездной избирательной комиссией доставлена переносная урна. Из-за погодных условий вылет вертолета отменили, и урну для голосования доставило на морской комплекс судно на воздушной подушке.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Атырау Президентские выборы - 2022
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