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    На месте схода вагонов в ВКО нашли превышение уровня цинка и меди

    6 Апреля 2022, 10:12

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Экологи сообщили о результатах проведенного химического анализа проб воды Иртыша, на месте схода с рельсов вагонов, перевозивших обеднённый шлак и руду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр Восточно-Казахстанской области.

    3 апреля на железнодорожном участке Өскемен – Кумыстау 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов , шесть из них упали в реку Иртыш. Специалисты департамента экологии отобрали пробы воды на месте происшествия, а также выше и ниже по течению реки.

    «В пробе воды, отобранной на месте схода вагонов, обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка в 1,3 раза. Помимо этого, в данной пробе и пробе, отобранной ниже по течению, отмечается повышение концентрации меди, в 1,5 и 1,3 раза соответственно. По остальным компонентам превышений не обнаружено», – сообщили в ведомстве.

    Такие результаты химического анализа могут указывать о возможном влиянии произошедшей аварии на водный объект. Поэтому экологи совместно с филиалом РГП «Казгидромет» по ВКО планируют еженедельно проводить мониторинг состояния поверхностных вод Иртыша.

    Актом от 5 апреля текущего года по требованию Восточно-Казахстанской транспортной прокуратуры в отношении АО «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Семейское отделение ГП» назначена внеплановая экологическая проверка, по результатам которой будут определены мероприятия по ликвидации последствий аварии.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КТЖ Восточно-Казахстанская область Происшествия Экология Регионы Минэкологии Вода
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