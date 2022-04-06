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На месте схода вагонов в ВКО нашли превышение уровня цинка и меди

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Апреля 2022, 10:12
На месте схода вагонов в ВКО нашли превышение уровня цинка и меди

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Экологи сообщили о результатах проведенного химического анализа проб воды Иртыша, на месте схода с рельсов вагонов, перевозивших обеднённый шлак и руду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр Восточно-Казахстанской области.

3 апреля на железнодорожном участке Өскемен – Кумыстау 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов , шесть из них упали в реку Иртыш. Специалисты департамента экологии отобрали пробы воды на месте происшествия, а также выше и ниже по течению реки.

«В пробе воды, отобранной на месте схода вагонов, обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка в 1,3 раза. Помимо этого, в данной пробе и пробе, отобранной ниже по течению, отмечается повышение концентрации меди, в 1,5 и 1,3 раза соответственно. По остальным компонентам превышений не обнаружено», – сообщили в ведомстве.

Такие результаты химического анализа могут указывать о возможном влиянии произошедшей аварии на водный объект. Поэтому экологи совместно с филиалом РГП «Казгидромет» по ВКО планируют еженедельно проводить мониторинг состояния поверхностных вод Иртыша.

Актом от 5 апреля текущего года по требованию Восточно-Казахстанской транспортной прокуратуры в отношении АО «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Семейское отделение ГП» назначена внеплановая экологическая проверка, по результатам которой будут определены мероприятия по ликвидации последствий аварии.


КТЖ   Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Экология   Регионы   Минэкологии   Вода  
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