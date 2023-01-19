На месте порыва на теплотрассе в Рудном ведут откачку воды из тепловых камер

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Рудного Куандык Испергенов сообщил, что на месте предполагаемого порыва ведется откачка заполненных тепловых камер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«В настоящий момент на месте предполагаемого порыва ведется откачка заполненных тепловых камер, чтобы локализовать и визуально осмотреть порыв. Работают насосы. Принимаются все меры для скорейшей ликвидации порыва и недопущения промерзания отопительных систем капитальных домов, проведена работа с ПКСК, дежурные сантехники находятся на месте и должны быть готовы к быстрому заполнению сетей отопления после ликвидации порыва», - сообщил Куандык Испергенов.

На месте создан оперативный штаб. Его возглавляет аким города. Он находится на месте порыва.

Ранее сообщалось, что из-за порыва теплотрассы в Рудном без тепла остались несколько десятков домов, а также более сотни частных домов и зданий.

Фото: Илья Снопченко / ИА «Диалог»



