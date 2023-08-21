На машину-пылесборку жалуются жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске маленькая коммунальная машина уже неоднократно становилась причиной для возмущения горожан. Когда это чудо техники выходит на улицы, пыль от нее заметна за несколько кварталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Универсальная коммунальная машина с вакуумно-подметальным оборудованием УКМ-2500 – так называется техника, работу которой критикуют петропавловцы. Горожане считают, что она совершенно бесполезна для благоустройства и, напротив, только отравляет воздух поднимающимися клубами пыли.

Ситуацию с машиной-пылесборкой прокомментировали в пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства. Там сообщили, что используется УКМ-2500 для очистки прибордюрной части улиц.

«Щеточное оборудование производит механический смет, а вакуумное - всасывает пыль, мусор, грязь в бункер. Заводская конструкция бункера негерметична, что ведет к выбросу мелких частиц пыли. Модель вакуумного пылесоса устаревшая, приобреталась в 2014 году. Современные аналоги имеют замкнутую закрытую систему всасывания с активным пылеподавлением. Поэтому акимат города проводит конкурсные процедуры по приобретению новой универсальной коммунальной машины, которая позволит исключить создание пыли при уборке улиц. Итоги конкурсных процедур запланированы на 25 августа», - проинформировали в пресс-службе.

Что положительно оценили и поддержали горожане, так это ежедневный полив улиц. В пресс-службе сообщили, что городской акимат планирует дополнительно в два этапа приобрести 24 единицы техники для уборки и мытья улиц Петропавловска.