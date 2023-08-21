На машину-пылесборку жалуются жители Петропавловска
Универсальная коммунальная машина с вакуумно-подметальным оборудованием УКМ-2500 – так называется техника, работу которой критикуют петропавловцы. Горожане считают, что она совершенно бесполезна для благоустройства и, напротив, только отравляет воздух поднимающимися клубами пыли.
Ситуацию с машиной-пылесборкой прокомментировали в пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства. Там сообщили, что используется УКМ-2500 для очистки прибордюрной части улиц.
«Щеточное оборудование производит механический смет, а вакуумное - всасывает пыль, мусор, грязь в бункер. Заводская конструкция бункера негерметична, что ведет к выбросу мелких частиц пыли. Модель вакуумного пылесоса устаревшая, приобреталась в 2014 году. Современные аналоги имеют замкнутую закрытую систему всасывания с активным пылеподавлением. Поэтому акимат города проводит конкурсные процедуры по приобретению новой универсальной коммунальной машины, которая позволит исключить создание пыли при уборке улиц. Итоги конкурсных процедур запланированы на 25 августа», - проинформировали в пресс-службе.
Что положительно оценили и поддержали горожане, так это ежедневный полив улиц. В пресс-службе сообщили, что городской акимат планирует дополнительно в два этапа приобрести 24 единицы техники для уборки и мытья улиц Петропавловска.