На мальчика в Костанае упали футбольные ворота

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Как сообщил заведующий сектором по хирургической службе Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, ребенок поступил в учреждение 12 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Alau.kz.

«У мальчика разрыв 12-перстной кишки. Это одна из тяжелейших травм по характеру и лечению. Много бывает осложнений после этого. Ребенок в реанимации на искусственной вентиляции легких. Он перенес операцию. Состояние тяжелое, но оно стабилизировалось. Лечение продолжается. Будем решать, чтобы снять мальчика с ИВЛ для самостоятельного дыхания», - сообщил Игорь Белобржицкий.

Врач уточнил, что две недели назад после аналогичного происшествия из Узункольского района к ним поступил 16-летний подросток.

«На голову 16-летнего подростка упали футбольные ворота. Он получил черепно-мозговую травму. Его состояние средней степени тяжести. Сейчас ребенок идет на поправку. Мы думали, что подобные случаи остались в прошлом после трагедии 4-летней давности, когда в Костанае после падения футбольных ворот погиб ребенок. Эта проблема остается», - сказал Игорь Белобржицкий.

Напомним, что в 2021 году в Алматы на мальчика во дворе дома упали футбольные ворота. Тогда ребенка госпитализировали.



