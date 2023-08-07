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    На мальчика упали футбольные ворота в Астане: ребенок скончался

    7 Августа 2023, 23:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Трагедия случилась на территории школы №10 в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления образования Астаны.

    «На территории школы №10 на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм школьник скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства», - сообщили в ведомстве.

    Напомним, в мае 13-летний подросток получил травму головы на спортивном корте в Темиртау. На ребенка упали массивные футбольные ворота. В прошлом году смертельный случай произошел в Уральске. 11-летний мальчик умер от падения на него футбольных ворот на детской площадке.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Происшествия Дети
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