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    На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

    14 Июня 2022, 12:07

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – Сегодня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Таджикская сторона применила гранатометы и минометы. Об этом сообщили в Управлении информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Так, примерно в 6:50 – 7:00 в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области со стороны пограничного поста «Кех» ПВ ГКНБ Республики Таджикистан был произведен выстрел в сторону пограничного поста «Булак-Башы» ПС ГКНБ КР. В ответ с кыргызской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста.

    «Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничный представитель Республики Таджикистан по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон», - сказали в управлении.

    Однако в 7:50 таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 8:10 перестрелка прекратилась.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Таджикистан Кыргызстан Мировые новости
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