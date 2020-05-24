На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Уточняется, что сегодня, 24 мая 2020 года, на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана пресек попытку выпаса скота на территории Кыргызстана жителями анклава «Ворух» Таджикистана.

Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении кыргызских пограничников. Далее примерно в 11 ч. 40 мин. произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана.

Пострадавших со стороны пограничников Кыргызстана нет.

В 12 ч.20 мин. состоялась встреча пограничных представителей КР и РТ, которые прибыли на место инцидента.