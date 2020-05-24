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    На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

    24 Мая 2020, 17:18

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Уточняется, что сегодня, 24 мая 2020 года, на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана пресек попытку выпаса скота на территории Кыргызстана жителями анклава «Ворух» Таджикистана.

    Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении кыргызских пограничников. Далее примерно в 11 ч. 40 мин. произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана.

    Пострадавших со стороны пограничников Кыргызстана нет.

    В 12 ч.20 мин. состоялась встреча пограничных представителей КР и РТ, которые прибыли на место инцидента.

    В свою очередь, как сообщает национальное информационное агентство Таджикистана Ховар , пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сделал заявление.

    « Пресс-центр Пограничных войск Государственного Комитета национальной безопасности Республики Таджикистан сообщает, что вопреки ранее подписанным соглашениям в 10:30 часов 24 мая 2020 года кыргызские пастухи на территории селения Пули Офотбруя сельского джамоата Ворух города Исфара, который граничит с кыргызским селением Чичилик, проникли на территорию Таджикистана и вступили в конфликт с приграничными жителями Республики Таджикистан. Жители селения Пули Офтобруя воспротивились незаконным действиям граждан Кыргызской Республики и потребовали покинуть селение, - говорится в заявлении. - Кыргызская сторона вместо соблюдения двусторонних соглашений, которые определяют линию границы на спорных территориях, направила на место событий дополнительные силы пограничников, которые открыли огонь в сторону безоружных людей селения Пули Офтобруя. В результате стрельбы кыргызских пограничников рядовой Зоиров Давлатёр Миронбекович, 2001 года рождения, получил огнестрельное ранение в ногу».

    Эти провокационные действия кыргызских пограничных расценивается как попытка искусственной дестабилизации обстановки на линии государственной границы и может привести к ответной реакции со стороны приграничных жителей Республики Таджикистан в этой уязвимой зоне, говорится в заявлении Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан.

    В настоящее время представители соответствующих органов двух стран находятся на месте происшествия и ведут среди населения разъяснительную работу для нормализации ситуации.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Таджикистан Кыргызстан
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