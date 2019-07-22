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    На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

    22 Июля 2019, 23:46

    БИШКЕК.КАЗИНФОРМ - КАБАР - На кыргызско-таджикском участкегосударственной границы произошел инцидент с применением оружия, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на КАБАР.

    «Сегодня,22 июля 2019 г., в 17:20 произошел конфликт между гражданами Кыргызстана иТаджикистана. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями селаВорух (РТ) на въезде в село. Жители села Аксай (КР) выступили против установкифлагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел,в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба веласьгражданскими лицами из охотничьего ружья», - говорится в сообщении Государственной пограничной службы КР.

    Попредварительным данным, 5 человек получили ранения.

    Внастоящее время автотрасса Исфара – Ворух закрыта.

    Наместе инцидента находятся пограничные подразделения ГПС КР.

    Пограничныепредставители Кыргызстана и Таджикистана проводят совместные мероприятия попредотвращению инцидента и недопущению его эскалации.

    Наместе инцидента работают также представители правоохранительных органов иместных органов власти сторон.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Происшествия Таджикистан Кыргызстан
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