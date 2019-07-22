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На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка
22 Июля 2019 23:46 38
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БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - КАБАР - На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.«Сегодня, 22 июля 2019 г., в 17:20 произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село. Жители села Аксай (КР) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего ружья», - говорится в сообщении Государственной пограничной службы КР.
По предварительным данным, 5 человек получили ранения.
В настоящее время автотрасса Исфара – Ворух закрыта.
На месте инцидента находятся пограничные подразделения ГПС КР.
Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации.
На месте инцидента работают также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон.
Ключевые слова: Кыргызстан, Таджикистан, Происшествия, Центральная Азия,
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