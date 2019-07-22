На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - КАБАР - На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

«Сегодня, 22 июля 2019 г., в 17:20 произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село. Жители села Аксай (КР) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего ружья», - говорится в сообщении Государственной пограничной службы КР.

По предварительным данным, 5 человек получили ранения.

В настоящее время автотрасса Исфара – Ворух закрыта.

На месте инцидента находятся пограничные подразделения ГПС КР.

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации.

На месте инцидента работают также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон.