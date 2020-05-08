На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент с применением оружия

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Сегодня, 8 мая, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как отмечает в сообщении, в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана из-за вопроса использования 50 соток участка Чек. По информации КНИА «Кабар», данный участок является неописанным, но фактически использовался кыргызской стороной. Около 30-40 граждан Кыргызстана и 30-40 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. С целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух.

В ГПС подчеркнули, что на некоторое время ситуация разрядилась. С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа.

«Однако пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан Кыргызстана», - говорится в сообщении.

Как сообщает Кабар, в настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как сложная.

Между тем, Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» опубликовало сообщение пресс-центра пограничных войск ГКНБ РТ.

« 08 мая 2020 года в 18.00 в пограничном местечке Кумазор сельского джамоата Чоркух Исфаринского района произошел пограничный конфликт. Зачинщиками конфликта стали граждане Республики Кыргызстан которые присвоили 4 га земель, находящихся в Республике Таджикистан согласно нормативным правовым актам. Пограничники Кыргызской Республики вместо того, чтобы предотвратить конфликт, спровоцировали его и открыли стрельбу из огнестрельного оружия по безоружным гражданам Таджикистана. В результате граждане Республики Таджикистан Фозилов Фазлиддин, 1983 г.р. и Шарипов Айемиддин, 1971 г.р. получили тяжелые огнестрельные ранения. В результате принятия мер двумя сторонами был предотвращен дальнейшее расширение конфликта. Между сторонами — пограничниками Республики Таджикистан и пограничниками Кыргызской Республики, а также органами государственной власти обеих сторон ведутся переговоры для полной стабилизации обстановки», - говорится в сообщении пресс-центра пограничных войск ГКНБ РТ.